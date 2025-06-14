Чарльз Баркли: «Серия, считай, закончена»

Телеэксперт считает, что 4-й матч финала был ключевым.

«Думаю, у «Пэйсерс» проблемы. Когда ты зажал соперника в угол, то нужно добивать. Если бы они вели 3-1, все было бы под контролем. Но теперь серия возвращается в Оклахому, а у «Тандер», во-первых, сильнее команда. К тому же они вернули прежний стартовый состав, который в следующей игре будет еще лучше. Они осознали: «Нам нужно больше задействовать скамейку, вернуться к тому, что привело нас в финал НБА ».

Они снова будут играть в два «больших». Мы снова увидим их доминирование на щитах, как раньше. А теперь они еще и играют дома. Думаю, серия, считай, закончена. Сегодняшний матч был критически важным для обеих команд», – заключил Баркли .

«Оклахома» одержала верх в 4-й игре финальной серии и сравняла счет – 2-2.

5-й матч состоится в Оклахома-Сити 17 июня.