Сергей Балашов о близком стиле игры: «Йокич. А из розыгрыша Кубка Белова – никого. Я индивидуален»
Сергей Балашов поговорил о центровых Лиги ВТБ.
«Большой» из МБА-МАИ, недавно перешедший в столичную команду из «Енисея», оценил коллег по чемпионату.
– Из центровых мне весь сезон нравится тандем Хантер-Пойтресс («Зенит»), когда один другого заменяет и игра только лучше становится. А из «Локомотива» мне не хватало Александра Гудумака на площадке. И поэтому они без медальки остались.
- Игра какого центрового ближе всего тебе по стилю?
– Йокич. А из розыгрыша Кубка Белова – никого. Я индивидуален. Пойтресс – слишком атлетичный, Хантер – слишком быстрый, Джекири (ЦСКА) – просто не то. Мне как-то свой стиль больше по душе
Кто станет чемпионом НБА?4880 голосов
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Единой лиги ВТБ
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