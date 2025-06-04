Сергей Балашов о близком стиле игры: «Йокич. А из розыгрыша Кубка Белова – никого. Я индивидуален»

Сергей Балашов поговорил о центровых Лиги ВТБ.

«Большой» из МБА-МАИ , недавно перешедший в столичную команду из «Енисея », оценил коллег по чемпионату.

– Из центровых мне весь сезон нравится тандем Хантер -Пойтресс («Зенит»), когда один другого заменяет и игра только лучше становится. А из «Локомотива» мне не хватало Александра Гудумака на площадке. И поэтому они без медальки остались.

- Игра какого центрового ближе всего тебе по стилю?

– Йокич . А из розыгрыша Кубка Белова – никого. Я индивидуален. Пойтресс – слишком атлетичный, Хантер – слишком быстрый, Джекири (ЦСКА) – просто не то. Мне как-то свой стиль больше по душе