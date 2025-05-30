«Уралмаш» подписал Тимофея Герасимова
Защитник будет играть за клуб из Екатеринбурга.
В текущем сезоне Герасимов (28 лет, 197 см) выступал за «Енисей», набирая в среднем 14,8 очка, 3,9 подбора и 5,6 передач. Баскетболист был лидером команды по набранным очкам и отданным передачам.
В этом году защитник также принял участие в Матче Звезд Лиги ВТБ.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
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