Дмитрий Халдеев из «Автодора» может оказаться в аренде в «Енисее»

«Енисей» заинтересован в услугах Дмитрия Халдеева.

26-летний центровой (210 см) провел 2 последних сезона в «Автодоре ». Халдеев набирал 5,9 очка и 3,1 подбора за 15,5 минуты в среднем в 35 матчах этого сезона Лиги ВТБ. Центровой вызывался на зимние сборы национальной команды.

«Енисей » близок к завершению переговоров об аренде баскетболиста.