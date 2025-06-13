Дмитрий Халдеев из «Автодора» может оказаться в аренде в «Енисее»
«Енисей» заинтересован в услугах Дмитрия Халдеева.
26-летний центровой (210 см) провел 2 последних сезона в «Автодоре». Халдеев набирал 5,9 очка и 3,1 подбора за 15,5 минуты в среднем в 35 матчах этого сезона Лиги ВТБ. Центровой вызывался на зимние сборы национальной команды.
«Енисей» близок к завершению переговоров об аренде баскетболиста.
Хьюстон
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: «Перехват», канал в сети Telegram
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