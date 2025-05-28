МБА-МАИ официально сообщила о переходе Сергея Балашова

Сергей Балашов присоединился к МБА-МАИ.

28-летний центровой (206 см) официально перешел в столичный клуб из «Енисея ».

Игрок набирал 8,2 очка, 4,9 подбора и 1,7 передачи за 21,8 минуты в среднем в 43 матчах прошедшего чемпионата России.