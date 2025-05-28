МБА-МАИ официально сообщила о переходе Сергея Балашова
Сергей Балашов присоединился к МБА-МАИ.
28-летний центровой (206 см) официально перешел в столичный клуб из «Енисея».
Игрок набирал 8,2 очка, 4,9 подбора и 1,7 передачи за 21,8 минуты в среднем в 43 матчах прошедшего чемпионата России.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1155 голосов
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Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт МБА-МАИ
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