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«Майами» не хочет включать Келела Уэйра в сделку по Кевину Дюрэнту

«Хит» не спешат расставаться с центровым.

По информации Five Reasons Sports, «Майами» не готов отдать Уэйра в рамках обмена Дюрэнта.

21-летний новичок в прошедшем регулярном сезоне принял участие в 64 матчах (36 из них – в старте), набирая в среднем 9,3 очка (55,4% с игры), 7,4 подбора и 1,1 блок-шота за 22,2 минуты на паркете.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Athlon Sports
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