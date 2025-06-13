«Майами» не хочет включать Келела Уэйра в сделку по Кевину Дюрэнту

«Хит» не спешат расставаться с центровым.

По информации Five Reasons Sports, «Майами » не готов отдать Уэйра в рамках обмена Дюрэнта .

21-летний новичок в прошедшем регулярном сезоне принял участие в 64 матчах (36 из них – в старте), набирая в среднем 9,3 очка (55,4% с игры), 7,4 подбора и 1,1 блок-шота за 22,2 минуты на паркете.