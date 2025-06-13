Кейтлин Кларк должна вернуться на площадку завтра в матче против «Нью-Йорка»

Кейтлин Кларк прошла реабилитацию.

Звезда «Индианы» выбыла из-за растяжения мышц левого бедра. Кларк пропустила 5 матчей, которые ее команда провела с итоговым результатом 2-3.

«Фивер» идут на 7-м месте (4-5) и встретятся с прошлогодними чемпионами из Нью-Йорка, которые продолжают идти без поражений на 1-й строчке (9-0). Кларк должна вернуться на площадку в этом матче.

Ее отсутствие негативно повлияло на стоимость билетов на игры «Индианы» и телевизионные рейтинги лиги.

Также восстановилась после травмы защитник «Фивер» Софи Каннингем.