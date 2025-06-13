Кейтлин Кларк должна вернуться на площадку завтра в матче против «Нью-Йорка»
Кейтлин Кларк прошла реабилитацию.
Звезда «Индианы» выбыла из-за растяжения мышц левого бедра. Кларк пропустила 5 матчей, которые ее команда провела с итоговым результатом 2-3.
«Фивер» идут на 7-м месте (4-5) и встретятся с прошлогодними чемпионами из Нью-Йорка, которые продолжают идти без поражений на 1-й строчке (9-0). Кларк должна вернуться на площадку в этом матче.
Ее отсутствие негативно повлияло на стоимость билетов на игры «Индианы» и телевизионные рейтинги лиги.
Также восстановилась после травмы защитник «Фивер» Софи Каннингем.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Тони Иста
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