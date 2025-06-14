Тайриз Халибертон оказался на паркете после толчка локтем от Лугенца Дорта
Арбитры не зафиксировали нарушения.
В середине первой четверти 4-й игры финала Дорт и Халибертон боролись за позицию, пока Беннедикт Матурин пробивал штрафные.
После толчка локтем в грудь Халибертон упал на паркет, свистка со стороны судей не последовало.
По итогам встречи Лугенц Дорт записал на свой счет 6 очков, 3 подбора и 1 перехват.
Тайриз Халибертон отметился 18 очками, 2 подборами, 7 передачами и 2 перехватами.
Матч закончился победой «Тандер» – 111:104 (2-2).
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
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