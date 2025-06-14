Тайриз Халибертон оказался на паркете после толчка локтем от Лугенца Дорта

Арбитры не зафиксировали нарушения.

В середине первой четверти 4-й игры финала Дорт и Халибертон боролись за позицию, пока Беннедикт Матурин пробивал штрафные.

После толчка локтем в грудь Халибертон упал на паркет, свистка со стороны судей не последовало.

По итогам встречи Лугенц Дорт записал на свой счет 6 очков, 3 подбора и 1 перехват.

Тайриз Халибертон отметился 18 очками, 2 подборами, 7 передачами и 2 перехватами.

Матч закончился победой «Тандер» – 111:104 (2-2).