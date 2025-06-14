Видео
2

Тайриз Халибертон оказался на паркете после толчка локтем от Лугенца Дорта

Арбитры не зафиксировали нарушения.

В середине первой четверти 4-й игры финала Дорт и Халибертон боролись за позицию, пока Беннедикт Матурин пробивал штрафные.

После толчка локтем в грудь Халибертон упал на паркет, свистка со стороны судей не последовало.

По итогам встречи Лугенц Дорт записал на свой счет 6 очков, 3 подбора и 1 перехват.

Тайриз Халибертон отметился 18 очками, 2 подборами, 7 передачами и 2 перехватами.

Матч закончился победой «Тандер» – 111:104 (2-2).

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?2727 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoОклахома-Сити
logoЛугенц Дорт
logoНБА плей-офф
logoНБА
logoТайриз Халибертон
logoБаскетбол - видео
logoИндиана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Могу одновременно делать несколько вещей». Стивен Эй Смит раскладывал пасьянс во время четвертого матча
1сегодня, 04:46Фото
Джейлен Уильямс приземлился на спину, пытаясь помешать броску Беннедикта Матурина
сегодня, 04:46Видео
Шэй Гилджес-Александер: «Тот, кто навяжет свою волю, в итоге и выиграет серию»
1сегодня, 04:32
Главные новости
Алекс Карузо стал первым игроком в истории НБА, кто записал на свой счет два матча с 20+ очками в финале, не сделав этого ни разу в регулярном сезоне
221 минуту назад
«Давай вставай, ты нам нужен!» Чет Холмгрен подвернул голеностоп в 1-й четверти 4-го матча финала, а Тайриз Халибертон реализовал бросок с логотипа
41 минуту назадВидео
Тайриз Халибертон: «Поражение на мне. Должен был обеспечить более быструю игру в решающих моментах»
446 минут назад
Оби Топпин получил неспортивный фол за толчок Алекса Карузо, Лугенц Дорт заработал такое же наказание за удар локтем по голове Топпина
4сегодня, 05:27Видео
Джейлен Уильямс приземлился на спину, пытаясь помешать броску Беннедикта Матурина
сегодня, 04:46Видео
35 очков Шэя Гилджес-Александера позволили «Оклахоме» сравнять счет в финальной серии
сегодня, 04:23Видео
«Нью-Йорк» запланировал встречи с Майком Брауном и Тэйлором Дженкинсом
1сегодня, 03:50
Шэй Гилджес-Александер набрал 15 из последних 16 очков «Оклахомы» и выиграл «клатч» в одиночку
21сегодня, 03:36
Болельщики «Пэйсерс» пришли на игру в костюмах из «Тупой, еще тупее» с портретами Стивена Эй Смита и Кендрика Перкинса
7сегодня, 03:05Фото
Билл Симмонс: «Если «Оклахома» проиграет в этом финале, это станет катастрофой исторических масштабов»
13сегодня, 02:50
Ко всем новостям
Последние новости
Дом в Тель-Авиве, где живет Димитрис Итудис, не был разрушен в результате авиаудара Ирана
10сегодня, 05:30
Остин Риверс: «Тибодо плохо со мной обращался»
5сегодня, 05:17
«Могу одновременно делать несколько вещей». Стивен Эй Смит раскладывал пасьянс во время четвертого матча
1сегодня, 04:46Фото
Шэй Гилджес-Александер: «Тот, кто навяжет свою волю, в итоге и выиграет серию»
1сегодня, 04:32
ACB. 1/2 финала. «Реал» примет «Уникаху» во 2-й игре серии
вчера, 17:56
«Гран-Канария» сменила Еврокубок на Лигу чемпионов ФИБА в следующем сезоне
вчера, 20:59
«Локомотив-Кубань» расстался с ассистентом главного тренера Романом Семерниновым
10вчера, 17:52Фото
Дмитрий Халдеев из «Автодора» может оказаться в аренде в «Енисее»
3вчера, 17:10
ЦСКА попрощался с Алексой Аврамовичем
2вчера, 16:20Видео
Филип Петрушев: «Если я не хочу сотрудничать с тренером, это не значит, что я не хочу играть за клуб»
вчера, 15:50