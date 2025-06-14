Шэй Гилджес-Александер: «Тот, кто навяжет свою волю, в итоге и выиграет серию»

Лидер «Оклахомы» объяснил, как его команде удалось спастись в 4-м матче.

«Тандер» победили – 111:104, хотя уступали «-10» в четвертой четверти.

«Наконец-то нам удалось несколько раз остановить их в защите. Мы понимали это с самого утра: возвращаться домой при счете 3-1 – совсем не то же самое, что при 2-2. Мы играли с отчаянием до самого конца, и поэтому победили.

Теперь нам нужно сохранить это же ощущение отчаяния в пятой игре, в шестой, какой бы она ни была.

Каждый выход на паркет – это жесткая борьба. На обеих половинах площадки они заставляют тебя выкладываться. А мы, в свою очередь, любим усложнять жизнь соперникам. Так что тот, кто навяжет свою волю, в итоге и выиграет серию. И это наша цель», – сказал Гилджес-Александер .