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Джейлен Уильямс приземлился на спину, пытаясь помешать броску Беннедикта Матурина

Форвард «Тандер» чуть не получил травму.

В близкой концовке 4-го матча финала баскетболистам «Индианы» удалось совершить перехват при введении мяча в игру и отправить Беннедикта Матурина в отрыв.

Уильямс, пытаясь помешать броску Матурина, столкнулся с ним в воздухе, приземлившись на спину. Партнеры быстро подняли игрока «Тандер» на ноги, и тому, по-видимому, удалось избежать повреждения.

Уильямс закончил встречу, записав на свой счет 27 очков (8 из 18 с игры), 7 подборов и 3 передачи, а «Оклахома» победила в матче (111:104) и сравняла счет в серии (2-2).

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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