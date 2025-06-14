Видео
0

35 очков Шэя Гилджес-Александера позволили «Оклахоме» сравнять счет в финальной серии

4-й матч закончился со счетом 111:104.

Гилджес-Александер набрал 35 очков, реализовав 12 из 24 бросков с игры, 1 из 4 из-за дуги и 10 из 10 штрафных. Защитник также собрал 3 подбора, совершил 3 перехвата, 1 блок-шот и впервые в сезоне закончил встречу без результативных передач.

Джейлен Уильямс добавил 27 очков (8 из 18 с игры, 11 из 11 с линии), Алекс Карузо – 20 очков со скамейки, Чет Холмгрен отметился дабл-даблом: 14 очков и 15 подборов.

«Тандер» реализовали всего 3 из 17 дальних бросков, что стало для них антирекордом сезона.

В составе «Индианы» самыми результативными были Паскаль Сиакам (20 очков, 6 из 15 с игры), Тайриз Халибертон (18 очков, 7 из 15) и Оби Топпин (17 очков, 7 из 12).

По ходу третьей четверти «Пэйсерс» впервые в серии лидировали с двузначным преимуществом (86:76), но упустили его, проиграв 4-ю четверть со счетом 17:31.

5-й матч серии состоится 17 июня в Оклахома-Сити.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?2608 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoИндиана
logoДжейлен Уильямс
logoШэй Гилджес-Александер
logoОби Топпин
logoНБА плей-офф
logoАлекс Карузо
logoНБА
logoТайриз Халибертон
logoБаскетбол - видео
logoЧет Холмгрен
logoОклахома-Сити
logoПаскаль Сиакам
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Шэй Гилджес-Александер набрал 15 из последних 16 очков «Оклахомы» и выиграл «клатч» в одиночку
15сегодня, 03:36
Болельщики «Пэйсерс» пришли на игру в костюмах из «Тупой, еще тупее» с портретами Стивена Эй Смита и Кендрика Перкинса
5сегодня, 03:05Фото
Билл Симмонс: «Если «Оклахома» проиграет в этом финале, это станет катастрофой исторических масштабов»
10сегодня, 02:50
Главные новости
Джейлен Уильямс приземлился на спину, пытаясь помешать броску Беннедикта Матурина
18 минут назадВидео
«Нью-Йорк» запланировал встречи с Майком Брауном и Тэйлором Дженкинсом
1сегодня, 03:50
Шэй Гилджес-Александер набрал 15 из последних 16 очков «Оклахомы» и выиграл «клатч» в одиночку
15сегодня, 03:36
Болельщики «Пэйсерс» пришли на игру в костюмах из «Тупой, еще тупее» с портретами Стивена Эй Смита и Кендрика Перкинса
5сегодня, 03:05Фото
Билл Симмонс: «Если «Оклахома» проиграет в этом финале, это станет катастрофой исторических масштабов»
10сегодня, 02:50
НБА. Финал. 35 очков Гилджес-Александера помогли «Оклахоме» победить «Пэйсерс» в четвертом матче
346сегодня, 02:05Live
Женская НБА. «Атланта» примет «Чикаго», «Лас-Вегас» сыграет с «Далласом» Пейдж Бекерс
3вчера, 21:10
Адам Сильвер: «Этим летом серьезно рассмотрим расширение. Со временем можем подумать о Канаде и Мехико»
1вчера, 20:42
Тай Джером будет претендовать на сумму около 14,1 миллиона долларов
1вчера, 20:25
«Удачи». Адам Сильвер был удивлен успехом NBC в привлечении Майкла Джордана
1вчера, 20:07
Ко всем новостям
Последние новости
«Могу одновременно делать несколько вещей». Стивен Эй Смит раскладывал пасьянс во время четвертого матча
118 минут назадФото
Шэй Гилджес-Александер: «Тот, кто навяжет свою волю, в итоге и выиграет серию»
32 минуты назад
ACB. 1/2 финала. «Реал» примет «Уникаху» во 2-й игре серии
вчера, 17:56
«Гран-Канария» сменила Еврокубок на Лигу чемпионов ФИБА в следующем сезоне
вчера, 20:59
«Локомотив-Кубань» расстался с ассистентом главного тренера Романом Семерниновым
10вчера, 17:52Фото
Дмитрий Халдеев из «Автодора» может оказаться в аренде в «Енисее»
3вчера, 17:10
ЦСКА попрощался с Алексой Аврамовичем
2вчера, 16:20Видео
Филип Петрушев: «Если я не хочу сотрудничать с тренером, это не значит, что я не хочу играть за клуб»
вчера, 15:50
Георгиос Барцокас о Филипе Петрушеве: «После перехода Везенкова он стал пренебрежительно относиться к «Олимпиакосу»
вчера, 15:18
Зоран Лукич объявил список из 26 игроков, которые приедут в тренировочный лагерь сборной России
2вчера, 14:52