35 очков Шэя Гилджес-Александера позволили «Оклахоме» сравнять счет в финальной серии

4-й матч закончился со счетом 111:104.

Гилджес-Александер набрал 35 очков, реализовав 12 из 24 бросков с игры, 1 из 4 из-за дуги и 10 из 10 штрафных. Защитник также собрал 3 подбора, совершил 3 перехвата, 1 блок-шот и впервые в сезоне закончил встречу без результативных передач.

Джейлен Уильямс добавил 27 очков (8 из 18 с игры, 11 из 11 с линии), Алекс Карузо – 20 очков со скамейки, Чет Холмгрен отметился дабл-даблом: 14 очков и 15 подборов.

«Тандер» реализовали всего 3 из 17 дальних бросков, что стало для них антирекордом сезона.

В составе «Индианы» самыми результативными были Паскаль Сиакам (20 очков, 6 из 15 с игры), Тайриз Халибертон (18 очков, 7 из 15) и Оби Топпин (17 очков, 7 из 12).

По ходу третьей четверти «Пэйсерс» впервые в серии лидировали с двузначным преимуществом (86:76), но упустили его, проиграв 4-ю четверть со счетом 17:31.

5-й матч серии состоится 17 июня в Оклахома-Сити .