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Адам Сильвер: «Этим летом серьезно рассмотрим расширение. Со временем можем подумать о Канаде и Мехико»

Адам Сильвер обновил информацию по расширению НБА.

«У меня нет намерений дразнить людей этим вопросом. Этим летом мы всерьез рассмотрим его.

Пока не совсем понятно, насколько лига выиграет от добавления еще одного города в США. Со временем мы могли бы активизироваться в Канаде и в Мехико», – рассудил комиссионер.

Фаворитами на ближайшем расширении считаются Лас-Вегас и Сиэтл.

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Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
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ФиниксФиникс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Dan Patrick Show
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