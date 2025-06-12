  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Адам Сильвер: «НБА доминирует в городах-финалистах и в телевизионных рейтингах. Общество меняется, нам нужно быть изобретательными»
5

Адам Сильвер: «НБА доминирует в городах-финалистах и в телевизионных рейтингах. Общество меняется, нам нужно быть изобретательными»

Адам Сильвер не согласен с пессимистичной оценкой зрительского интереса.

Финальная серия уступает по просмотрам на телевидении предыдущим годам, но отлично смотрится на фоне общего падения и размывания телевизионных рейтингов.

«Мы провели последние недели в Оклахома-Сити и Индианаполисе. Эти города целиком и полностью покорены НБА. Жители массово участвуют в мероприятиях, носят цвета команд на улицах. Тяжело припомнить, когда два локальных рынка были настолько захвачены лигой.

Что касается медиа, нас сравнивают с ситуацией 20 лет назад, но первые 2 матча были наиболее рейтинговыми программами на телевидении в мае и июне. Если что-то и опередит нас, это будет другое спортивное шоу. 20 лет назад мы часто не выходили в лидеры даже телевизионного вечера во время финала. Абсолютные рейтинги сейчас упали.

Мир изменился, сейчас гораздо больше разных возможностей. Вопрос сейчас в привлечении нейтрального зрителя к нашим крупнейшим событиям. Раньше было несколько главных телеканалов и кабельное. Если шел финал НБА, он становился центром притяжения. Теперь нам нужно действовать по-новому.

Во многом я счастлив, мы доминируем в городах-финалистах, в сравнительных телевизионных рейтингах. Но задача в привлечении новой аудитории, нам нужно искать новые методы, быть изобретательными. Это следствие изменений в обществе», – заключил комиссионер лиги.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?1438 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Awful Announcing
logoИндиана
logoОклахома-Сити
logoНБА плей-офф
телевидение
logoАдам Сильвер
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Индиана» продолжает шокировать – повели в финале благодаря чудо-скамейке
58сегодня, 12:25
Почему тренер «Оклахомы» все время щурится
7сегодня, 08:20
НБА. Финал. 27 очков Матурина помогли «Индиане» обыграть «Оклахому» в 3-м матче серии
360сегодня, 06:32
Главные новости
Джеймс Джонсон о том, что его считают самым опасным игроком в НБА: «Это уважение»
120 минут назад
Чарльз Баркли: «Если «Тандер» будут уступать 1-3, они не выиграют финальную серию»
2сегодня, 15:06
Мэджик Джонсон: «Кевин Дюрэнт сделал бы игру «Никс» быстрее»
556 минут назад
«Новый Орлеан» пытается приобрести более высокий пик, чтобы выбрать Эйса Бэйли
1сегодня, 15:37
«Филадельфия» хочет выменять у «Сан-Антонио» 2-й пик
14сегодня, 15:27
Телевизионные рейтинги WNBA упали на 55% после травмы Кейтлин Кларк
1сегодня, 15:00
«Клипперс», «Сакраменто» и «Даллас» – главные претенденты на Дрю Холидэя
6сегодня, 14:51
Брэндин Подземски перенес операцию по поводу травмы мышц туловища
1сегодня, 14:29
Сборная России летом проведет товарищеские матчи с командами Египта, Иордании и Ирана
3сегодня, 14:20
Алекса Аврамович и Антон Астапкович спустились с Кубком Белова в шахту
1сегодня, 14:05Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Зоран Лукич: «Считаю Россию своей родной страной»
51 минуту назад
Андрей Кириленко о предстоящих товарищеских матчах: «Хорошая и редкая возможность проверить себя с иностранными командами»
сегодня, 14:38
«Даллас» доволен просмотром Линь Вэя из «Нанкина», стороны обсуждают сотрудничество
сегодня, 10:59
«Олимпиакос» присоединился к «Монако» в борьбе за центрового Кеварриуса Хэйса
сегодня, 10:52
Главный тренер Марко Барац перешел из «Меги» в «Бахчешехир»
сегодня, 10:20Фото
«Париж» хочет заполучить Карсена Эдвардса
сегодня, 10:05
Совет Лиги ВТБ не будет рассматривать предложение Андрея Ведищева об отмене или сокращении серии за бронзу чемпионата
5сегодня, 09:45
«Анадолу Эфес» продлил сотрудничество с Пи Джей Дозьером
сегодня, 08:59
Адриатическая лига. Финал. «Партизан» проведет второй домашний матч против «Будучности»
сегодня, 07:45
Чемпионат Италии. Финал. «Виртус» начнет серию против «Брешии»
сегодня, 07:38