Адам Сильвер: «НБА доминирует в городах-финалистах и в телевизионных рейтингах. Общество меняется, нам нужно быть изобретательными»

Адам Сильвер не согласен с пессимистичной оценкой зрительского интереса.

Финальная серия уступает по просмотрам на телевидении предыдущим годам, но отлично смотрится на фоне общего падения и размывания телевизионных рейтингов.

«Мы провели последние недели в Оклахома-Сити и Индианаполисе. Эти города целиком и полностью покорены НБА . Жители массово участвуют в мероприятиях, носят цвета команд на улицах. Тяжело припомнить, когда два локальных рынка были настолько захвачены лигой.

Что касается медиа, нас сравнивают с ситуацией 20 лет назад, но первые 2 матча были наиболее рейтинговыми программами на телевидении в мае и июне. Если что-то и опередит нас, это будет другое спортивное шоу. 20 лет назад мы часто не выходили в лидеры даже телевизионного вечера во время финала. Абсолютные рейтинги сейчас упали.

Мир изменился, сейчас гораздо больше разных возможностей. Вопрос сейчас в привлечении нейтрального зрителя к нашим крупнейшим событиям. Раньше было несколько главных телеканалов и кабельное. Если шел финал НБА, он становился центром притяжения. Теперь нам нужно действовать по-новому.

Во многом я счастлив, мы доминируем в городах-финалистах, в сравнительных телевизионных рейтингах. Но задача в привлечении новой аудитории, нам нужно искать новые методы, быть изобретательными. Это следствие изменений в обществе», – заключил комиссионер лиги.