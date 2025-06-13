«Удачи». Адам Сильвер был удивлен успехом NBC в привлечении Майкла Джордана
Легендарный баскетболист посотрудничает в освещении лиги с телеканалом NBC. До этого НБА пришлось долго уговаривать Джордана поучаствовать в документальном проекте «Последний танец».
«Они рассказали мне об этой попытке, и я пожелал им удачи. Был уверен, что он не станет этого делать.
Мне объяснили идею канала и его будущую роль, кажется, все еще в процессе обсуждения. Я поговорил с Майклом. Он рад этой инициативе. Хочет оставаться актуальным в баскетболе. Он все еще очень страстно относится к игре, остается миноритарным владельцем «Шарлотт».
Мы часто беседуем. Он хочет, чтобы баскетбол был правильным. Его бизнес – Jordan Brand – по-прежнему тесно связан с игрой. Но он также много смотрит игру, она все еще во многом его определяет.
Думаю, зрителям будет очень интересно услышать его мнение о современной лиге», – поделился комиссионер НБА.