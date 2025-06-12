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Адам Сильвер: «Отказались от наклеек десять лет назад из-за жалоб на скользкий паркет»

Адам Сильвер объяснил отсутствие логотипа финала НБА на паркете.

«Я видел разговоры в социальных сетях о наклейках на площадке. Люди не понимают, что наклейки исчезли десять лет назад, потому что стали появляться заявления о том, что паркет стал скользким из-за наклеек.

Поэтому мы снова начали добавлять их виртуально», – рассказал комиссионер НБА.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Эрика Сэвиджа в соцсети X
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