Тай Джером будет претендовать на сумму около 14,1 миллиона долларов

«Кливленд» рассматривает возможность сохранения Тая Джерома.

27-летний защитник закончил сезон в тройке претендентов на звание «Лучшего шестого» лиги. Джером заработал 2,5 миллиона долларов за этот год и выходит на рынок свободных агентов.

В лиге считают, что для подписания игрока понадобится полное исключение среднего уровня, порядка 14,1 миллиона долларов.

«Кливленд » рассчитывает снизить эту цифру и продолжить сотрудничество с баскетболистом.