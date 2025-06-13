Тай Джером будет претендовать на сумму около 14,1 миллиона долларов
«Кливленд» рассматривает возможность сохранения Тая Джерома.
27-летний защитник закончил сезон в тройке претендентов на звание «Лучшего шестого» лиги. Джером заработал 2,5 миллиона долларов за этот год и выходит на рынок свободных агентов.
В лиге считают, что для подписания игрока понадобится полное исключение среднего уровня, порядка 14,1 миллиона долларов.
«Кливленд» рассчитывает снизить эту цифру и продолжить сотрудничество с баскетболистом.
Хьюстон
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Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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