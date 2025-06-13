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Тай Джером будет претендовать на сумму около 14,1 миллиона долларов

«Кливленд» рассматривает возможность сохранения Тая Джерома.

27-летний защитник закончил сезон в тройке претендентов на звание «Лучшего шестого» лиги. Джером заработал 2,5 миллиона долларов за этот год и выходит на рынок свободных агентов.

В лиге считают, что для подписания игрока понадобится полное исключение среднего уровня, порядка 14,1 миллиона долларов.

«Кливленд» рассчитывает снизить эту цифру и продолжить сотрудничество с баскетболистом.

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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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