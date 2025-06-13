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«Кливленд» не заинтересован в обмене Кевина Дюрэнта

«Кэвс» не рассматривают сделку с участием форварда «Санс».

Как сообщает Сэм Амико из Hoops Wire, «Кэвальерс» не заинтересованы в приобретении звезды «Финикса».

В прошедшем регулярном сезоне команда заняла 1-е место в Восточной конференции, но вылетела из плей-офф во втором раунде, уступив «Индиане» (1-4).

Президент по баскетбольным операциям «Кливленда» Коби Олтмен заявлял, что не планирует обменивать Донована Митчелла или Эвана Мобли в межсезонье. Ходят слухи, что Дариус Гарлэнд и/или Джарретт Аллен могут сменить команду, хотя обмен Гарлэнда маловероятен после операции на большом пальце левой ноги.

В этом сезоне 36-летний Кевин Дюрэнт в среднем набирал 26,6 очка (52,7% с игры, 43% из-за дуги), 6 подборов и 4,2 передачи.

По данным Шэмса Чарании, «Санс» ведут переговоры с «Хьюстоном», «Сан-Антонио», «Миннесотой», «Майами» и «Нью-Йорком» по поводу обмена Дюрэнта.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?1916 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Hoops Wire
logoКевин Дюрэнт
logoНБА
logoДариус Гарлэнд
Коби Олтмен
logoДонован Митчелл
logoЭван Мобли
logoКливленд
logoДжарретт Аллен
возможные переходы
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