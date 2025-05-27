Билеты на матчи «Индианы» подешевели на 42% после травмы Кейтлин Кларк
Травма Кейтлин Кларк отразилась на стоимости билетов на матчи.
Цены на матчи «Индианы», которые состоятся в следующие две недели, упали на 42 процента после объявления о травме звезды команды Кейтлин Кларк.
По данным TickPick, средняя стоимость билетов упала с 137 долларов до 80.
Цена билета на игру «Чикаго» Энджел Риз против «Индианы» 7 июня всего 48 часов назад составляла 86 долларов. Теперь она снизилась до 25 долларов.
Кларк выбыла минимум на 2 недели из-за растяжения левого квадрицепса.
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Источник: аккаунт Legion Hoops в соцсети X
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