Тайриз Халибертон Чарльзу Баркли: «Это совершенно неправильная оценка игры Паскаля Сиакама»

Лидер «Пэйсерс» не согласился с критикой партнера Паскаля Сиакама.

– Что происходит с Сиакамом? Почему он так нестабильно играет? – спросил Чарльз Баркли.

– Знаете, я не считаю такую оценку справедливой, если честно.

Их защита построена так. Он отлично работает в средней зоне. Когда он получает мяч там, они смещают к нему игрока с лицевой, бросаются на него вдвоем. Он просто читает игру и делает правильные пасы…

Их защита пытается перекрыть пространство внутри. Нам нужно лучше работать над созданием правильного пространства в атаке для него… Хотя мне кажется, он отлично справлялся и задал тон», – объяснил Халибертон.