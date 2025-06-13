Тайриз Халибертон Чарльзу Баркли: «Это совершенно неправильная оценка игры Паскаля Сиакама»
Лидер «Пэйсерс» не согласился с критикой партнера Паскаля Сиакама.
– Что происходит с Сиакамом? Почему он так нестабильно играет? – спросил Чарльз Баркли.
– Знаете, я не считаю такую оценку справедливой, если честно.
Их защита построена так. Он отлично работает в средней зоне. Когда он получает мяч там, они смещают к нему игрока с лицевой, бросаются на него вдвоем. Он просто читает игру и делает правильные пасы…
Их защита пытается перекрыть пространство внутри. Нам нужно лучше работать над созданием правильного пространства в атаке для него… Хотя мне кажется, он отлично справлялся и задал тон», – объяснил Халибертон.
Хьюстон
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Финикс
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Awful Announcing
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