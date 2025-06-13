Шэй Гилджес-Александер об усталости: «Надо собраться и терпеть»

Шэй Гилджес-Александер прокомментировал свою готовность к прессингу.

Разыгрывающий «Оклахомы» столкнулся с самым активным сопротивлением в защите за всю свою карьеру по совокупным аналитическим показателям в 3-й игре финала НБА и закончил игру с 24 очками при 9 точных из 20 бросков с игры. Под конец матча защитник ощутимо сдал физически, набрав только 3 очка в заключительной 12-минутке.

«Надо собраться и терпеть.

В сезоне осталось максимум 4 игры. Ради них мы работали весь год и все предыдущее лето. Так что стоит взять себя в руки и завершить работу, добиться победы.

Не думаю, что усталость стала причиной слабой 4-й четверти. Это была контактная игра. Но у нас было много таких. Были матчи, когда у меня все получалось в концовках и когда я проваливался.

Мне не показалось, что тут что-то стало сюрпризом, новостью для меня», – заключил баскетболист.