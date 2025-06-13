0

Шэй Гилджес-Александер об усталости: «Надо собраться и терпеть»

Шэй Гилджес-Александер прокомментировал свою готовность к прессингу.

Разыгрывающий «Оклахомы» столкнулся с самым активным сопротивлением в защите за всю свою карьеру по совокупным аналитическим показателям в 3-й игре финала НБА и закончил игру с 24 очками при 9 точных из 20 бросков с игры. Под конец матча защитник ощутимо сдал физически, набрав только 3 очка в заключительной 12-минутке.

«Надо собраться и терпеть.

В сезоне осталось максимум 4 игры. Ради них мы работали весь год и все предыдущее лето. Так что стоит взять себя в руки и завершить работу, добиться победы.

Не думаю, что усталость стала причиной слабой 4-й четверти. Это была контактная игра. Но у нас было много таких. Были матчи, когда у меня все получалось в концовках и когда я проваливался.

Мне не показалось, что тут что-то стало сюрпризом, новостью для меня», – заключил баскетболист.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?2188 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
logoШэй Гилджес-Александер
logoНБА
logoНБА плей-офф
logoИндиана
logoОклахома-Сити
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Юдонис Хаслем: «Приход Кевина Дюрэнта в «Никс» не сделает их фаворитами Востока. У них даже тренера нет»
20 минут назад
Стивен Эй Смит: «Победитель 4-го матча выиграет серию. «Оклахома» не сможет взять 3 игры подряд у этой «Индианы»
48 минут назад
Деандре Джордан: «Йокич выкидывает телефон в реку после сезона. Только прислал мне селфи с лошадью»
2сегодня, 15:00
Корлисс Уильямсон присоединится к тренерскому штабу Митча Джонсона в «Сперс»
сегодня, 14:40
Мэджик Джонсон: «Суперзвезда – это тот, кто может заставить зрителей выкупить все билеты в гостевом матче»
5сегодня, 14:17
Расселл Уэстбрук откажется от опции по контракту с «Денвером» и выйдет на рынок свободных агентов
13сегодня, 13:59
«Лейкерс» будут готовы принять любые условия Леброна Джеймса, если он выйдет из текущего контракта
17сегодня, 13:53
Майлз Тернер не упомянут в списке травмированных и выйдет в основе «Индианы» в 4-м матче финала НБА
1сегодня, 13:36
Тайриз Халибертон ни разу не бросил со штрафной линии в финале НБА после 3 матчей
3сегодня, 13:29
Дрэймонд Грин: «Шэю нужно бросать по 35 раз»
5сегодня, 12:01
Ко всем новостям
Последние новости
Филип Петрушев: «Если я не хочу сотрудничать с тренером, это не значит, что я не хочу играть за клуб»
29 минут назад
Георгиос Барцокас о Филипе Петрушеве: «После перехода Везенкова он стал пренебрежительно относиться к «Олимпиакосу»
сегодня, 15:18
Зоран Лукич объявил список из 26 игроков, которые приедут в тренировочный лагерь сборной России
1сегодня, 14:52
«Манреса» подписала форварда сборной Дании Густава Кнудсена
сегодня, 13:14
«Уралмаш» официально продлил контракт с Хэйденом Далтоном
1сегодня, 13:02Фото
Чарльз Баркли об изменениях в ротации «Тандер»: «Некоторые из этих парней думают, что они чертовы Реды Ауэрбахи»
1сегодня, 12:38
ACB. 1/2 финала. «Реал» примет «Уникаху» во 2-й игре серии
сегодня, 12:30
Джон Салли: «У Йокича лучше статистика. Но Гилджес-Александер лучше для имиджа НБА»
1сегодня, 12:15
Тайриз Халибертон Чарльзу Баркли: «Это совершенно неправильная оценка игры Паскаля Сиакама»
сегодня, 12:09
Спортивный директор «Зенита» Манос Пападопулос покинул команду
1сегодня, 12:08