Тайриз Халибертон ни разу не бросил со штрафной линии в финале НБА после 3 матчей

Тайриз Халибертон не встает на линию штрафных.

Разыгрывающий «Индианы» пока не получил право ни на один штрафной бросок за первые 3 матча финальной серии против «Оклахомы».

«Тандер» ведут по общему количеству попыток с линии – 87-69. Наибольшее количество штрафных на данный момент у Шэя Гилджес-Александера – 26.

Халибертон в среднем бросает с линии 2,9 раза в плей-офф и 3 раза в этом регулярном чемпионате.