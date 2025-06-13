Тайриз Халибертон ни разу не бросил со штрафной линии в финале НБА после 3 матчей
Тайриз Халибертон не встает на линию штрафных.
Разыгрывающий «Индианы» пока не получил право ни на один штрафной бросок за первые 3 матча финальной серии против «Оклахомы».
«Тандер» ведут по общему количеству попыток с линии – 87-69. Наибольшее количество штрафных на данный момент у Шэя Гилджес-Александера – 26.
Халибертон в среднем бросает с линии 2,9 раза в плей-офф и 3 раза в этом регулярном чемпионате.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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