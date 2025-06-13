Чарльз Баркли об изменениях в ротации «Тандер»: «Некоторые из этих парней думают, что они чертовы Реды Ауэрбахи»

Телеэксперт подколол главного тренера «Оклахомы» Марка Дэйгнолта.

В проигранном 3-м матче финальной серии против «Индианы» (107:116) только 7 игроков «Тандер» провели на паркете больше 10 минут. Скамейка «Оклахомы» набрала на 31 очко меньше, чем запасные «Пэйсерс» (18 против 49).

«Мне не понравились изменения в ротации, потому что я не понимаю, как это им помогает. У них была самая глубокая скамейка в лиге, а теперь их запасные проигрывают. У них лучший второй состав в НБА , и сейчас их скамейка уступает, в этом пока главная разница в серии. Это выбивает игроков из их ролей. Но, знаете, некоторые из этих парней думают, что они чертовы Рэды Ауэрбахи – ведут себя так, будто они самые умные», – сказал Баркли .