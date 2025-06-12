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Чарльз Баркли: «Если «Тандер» будут уступать 1-3, они не выиграют финальную серию»

Чарльз Баркли считает, что 4-й матч финала станет решающим для «Оклахомы».

«Пятница – важный день для «Тандер». Это их сезон. Если они будут уступать 1-3, они не выиграют эту серию. Если доведут до 2-2, то снова станут фаворитами.

Они обязаны побеждать в пятницу. Помните, у них были Кевин Дюрэнт, Расселл Уэстбрук и Джеймс Харден, и они больше никогда не выходили в финал. «Пэйсерс» не были там 25 лет. Сюда трудно попасть. И каждый раз, когда ты туда попадаешь, это может быть твой единственный шанс», – сказал член Зала славы.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт NBA TV в соцсети X
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