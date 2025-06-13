Джейлен Брансон: «Мне искренне нравятся мои партнеры по команде, что бы ни думали или говорили другие»
Лидер «Нью-Йорка» опроверг возникшие слухи.
После вылета «Никс» из финала Восточной конференции от «Индианы» клуб неожиданно уволил главного тренера Тома Тибодо. В последующие дни появились предположения о расколе в раздевалке команды из-за разного отношения игроков к тренеру.
«У нас достаточно сплоченная группа, мы поддерживаем связь. Мы до сих пор общаемся в нашем групповом чате. Несмотря на то, что говорят люди, мы действительно ладим. Иногда в процессе возникают споры и разногласия. Но мне искренне нравятся мои партнеры по команде, что бы ни думали или говорили другие», – заявил Брансон.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Джейлена Брансона и Джоша Харта
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