  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джейлен Брансон: «Мне искренне нравятся мои партнеры по команде, что бы ни думали или говорили другие»
0

Джейлен Брансон: «Мне искренне нравятся мои партнеры по команде, что бы ни думали или говорили другие»

Лидер «Нью-Йорка» опроверг возникшие слухи.

После вылета «Никс» из финала Восточной конференции от «Индианы» клуб неожиданно уволил главного тренера Тома Тибодо. В последующие дни появились предположения о расколе в раздевалке команды из-за разного отношения игроков к тренеру.

«У нас достаточно сплоченная группа, мы поддерживаем связь. Мы до сих пор общаемся в нашем групповом чате. Несмотря на то, что говорят люди, мы действительно ладим. Иногда в процессе возникают споры и разногласия. Но мне искренне нравятся мои партнеры по команде, что бы ни думали или говорили другие», – заявил Брансон.

Где бы вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?1916 голосов
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Джейлена Брансона и Джоша Харта
logoДжейлен Брансон
logoТом Тибодо
logoНью-Йорк
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мэджик Джонсон: «Кевин Дюрэнт сделал бы игру «Никс» быстрее»
11вчера, 15:50
«Нью-Йорк» не рассматривает Джея Райта, бывшего тренера университета Виллановы, на пост главного тренера
18 июня, 05:08
Рамона Шелберн: «В лиге считали, что Тибодо слишком сильно полагается на Брансона, и опасались повторения проблем с Дерриком Роузом»
26 июня, 13:05
Главные новости
Мэджик Джонсон: «Лука должен понимать: «Лейкерс» это не «Даллас»
9 минут назад
«Майами» не хочет включать Келела Уэйра в сделку по Кевину Дюрэнту
239 минут назад
«Финикс» обменяет Кевина Дюрэнта до драфта, «Клипперс» могут проявить интерес
353 минуты назад
«Нью-Йорк» не запрашивал разрешения на собеседования с Доком Риверсом, Стивом Керром и Джей Джеем Редиком
3сегодня, 06:32
Егор Демин – 19-й в прогнозе драфта от Yahoo! Sports
1сегодня, 06:11
«Новый Орлеан» хочет выменять у «Сан-Антонио» 2-й пик
5сегодня, 05:55
Джош Харт: «Все, кто поливают Тибса, – полный отстой»
1сегодня, 05:40
«Кто вообще может говорить о баскетболе? Деление на тех, кому можно, и тех, кому нельзя – несправедливо». Ник Райт ответил на высказывание Тайриза Халибертона о «говорящих головах»
4сегодня, 05:05
«Кливленд» не заинтересован в обмене Кевина Дюрэнта
сегодня, 04:39
Георгий Жбанов и «Зенит» подпишут новое соглашение на 3 года
1сегодня, 04:19
Ко всем новостям
Последние новости
«Это всегда честь». Лаури Маркканен подтвердил участие в Евробаскете-2025
вчера, 20:12
Чемпионат Турции. 1/2 финала. «Бешикташ» обыграл «Анадолу Эфес» в гостях и сравнял счет в серии (2-2)
вчера, 19:37
«Автодор» расстанется с Брайантом Кроуфордом
вчера, 18:07
«Олимпиакос» предложил Василие Мицичу 3-летний контракт на 9 млн евро
вчера, 17:36
Зоран Лукич: «Считаю Россию своей родной страной»
вчера, 15:55
Андрей Кириленко о предстоящих товарищеских матчах: «Хорошая и редкая возможность проверить себя с иностранными командами»
1вчера, 14:38
«Даллас» доволен просмотром Линь Вэя из «Нанкина», стороны обсуждают сотрудничество
вчера, 10:59
«Олимпиакос» присоединился к «Монако» в борьбе за центрового Кеварриуса Хэйса
вчера, 10:52
Главный тренер Марко Барац перешел из «Меги» в «Бахчешехир»
вчера, 10:20Фото
«Париж» хочет заполучить Карсена Эдвардса
вчера, 10:05