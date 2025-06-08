«Нью-Йорк» не рассматривает Джея Райта, бывшего тренера университета Виллановы, на пост главного тренера

Специалист не хочет возвращаться к тренерской работе.

63-летний Райт провел более 20 лет в университете Виллановы, прежде чем уйти на пенсию в 2022 году и стать аналитиком на CBS и TNT. У «Никс» есть тесные связи с этим университетом и самим Райтом: Микэл Бриджес , Джош Харт и Джейлен Брансон – бывшие игроки «Уайлдкэтс», которых ранее тренировал Райт.

Сэт Дэвис из Hoops HQ, который также работает с Райтом на CBS, написал в соцсетях, что Райт сообщил «Нью-Йорку » о том, что не заинтересован занимать эту должность и хочет остаться на пенсии. По словам Дэвиса, Райт, который близко знаком с президентом «Никс» Леоном Роузом, кратко обсуждал с ним эту работу, но формального предложения пройти собеседование так и не поступило.

Ранее сообщалось, что «Нью-Йорк» рассматривает кандидатуры Криса Финча («Миннесота») и Джейсона Кидда («Даллас»).