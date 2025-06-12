Мэджик Джонсон: «Кевин Дюрэнт сделал бы игру «Никс» быстрее»

Мэджик Джонсон считает, что Кевин Дюрэнт вписался бы в состав «Никс».

«Не думаю, что «Никс » удастся заполучить Янниса, Яннис останется в «Милуоки». Но Кевин Дюрэнт – это интересный вариант.

«Никс» слишком медленные. Им не обыграть «Индиану» в следующем сезоне. Им нужно стать быстрее. На мой взгляд, Кевин Дюрэнт дал бы им возможность стать быстрее и стал бы помощником Брансона в четвертой четверти. Они слишком полагаются на Брансона , один игрок не может принести чемпионство, ему нужны помощники.

Дюрэнт способен помочь в нападении, а также устроить сопернику проблемы с фолами», – сказал пятикратный чемпион НБА .