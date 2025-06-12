Мэджик Джонсон: «Кевин Дюрэнт сделал бы игру «Никс» быстрее»
Мэджик Джонсон считает, что Кевин Дюрэнт вписался бы в состав «Никс».
«Не думаю, что «Никс» удастся заполучить Янниса, Яннис останется в «Милуоки». Но Кевин Дюрэнт – это интересный вариант.
«Никс» слишком медленные. Им не обыграть «Индиану» в следующем сезоне. Им нужно стать быстрее. На мой взгляд, Кевин Дюрэнт дал бы им возможность стать быстрее и стал бы помощником Брансона в четвертой четверти. Они слишком полагаются на Брансона, один игрок не может принести чемпионство, ему нужны помощники.
Дюрэнт способен помочь в нападении, а также устроить сопернику проблемы с фолами», – сказал пятикратный чемпион НБА.
Хьюстон
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Get Up в соцсети X
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