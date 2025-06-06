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Рамона Шелберн: «В лиге считали, что Тибодо слишком сильно полагается на Брансона, и опасались повторения проблем с Дерриком Роузом»

Рамона Шелберн прокомментировала отставку Тома Тибодо.

Защитник Джош Харт в плей-офф сам предложил выходить со скамейки и попробовать центрового Митчелла Робинсона в основе.

Форвард Микэл Бриджес в «регулярке» просил главного тренера сократить игровое время стартовой пятерки.

«Ситуация, в которой два ключевых игрока команды публично критиковали тренера, сигнализировала о проблемах.

В лиге в целом считали, что Тибодо слишком сильно полагается на Брансона. Его связка с Карлом-Энтони Таунсом была предельно успешной поначалу. К февралю пик-н-ролл с их участием был вторым лучшим в НБА, принося 1,22 очка в среднем. После февраля противники приноровились в защите и снизили этот показатель до 0,88 очка.

Тибодо так и не придумал противодействия, заставляя Брансона спасать владения индивидуальными действиями под конец времени на атаку.

Брансон продолжал показывать высочайший процент задействования в карьере.

Один источник в лиге заявил, что травмы Брансона, который пропустил 17 игр из-за проблем с голеностопом и икроножной мышцей, могут стать угрожающим прецедентом. Баскетболист может начать не справляться в долгосрочной перспективе без более сбалансированной системы в нападении, как это произошло с Дерриком Роузом под руководством Тибодо в Чикаго», – написала обозреватель ESPN в статье.

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Переоцененный онНБА
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
Рамона Шелберн
logoДеррик Роуз
logoТом Тибодо
logoНБА
logoКарл-Энтони Таунс
logoДжейлен Брансон
logoНью-Йорк
logoМикэл Бриджес
logoМитчелл Робинсон
logoДжош Харт
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