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«Финикс» и деловой партнер Кевина Дюрэнта изучают варианты обмена

«Санз» и представитель Дюрэнта работают вместе над обменом форварда.

«Финикс» и деловой партнер Кевина Дюрэнта, генеральный директор Boardroom Рич Клейман, встречались несколько раз за последнюю неделю и рассматривают различные варианты обмена форварда.

Согласно источникам, в число команд, которые выразили интерес к Дюрэнту, входят «Хьюстон», «Сан-Антонио», «Майами», «Миннесота» и «Нью-Йорк». Отмечается, что за последние 7-10 дней запросы о Дюрэнте сделали несколько неожиданных претендентов.

Представители «Санз» и Клейман продолжат встречаться для обсуждения обмена. Ожидается, что переговоры станут более интенсивными перед драфтом НБА, который состоится в конце этого месяца. 

Где вы хотели увидеть Кевина Дюрэнта в следующем году?344 голоса
ХьюстонХьюстон
Сан-АнтониоСан-Антонио
ДалласДаллас
Голден СтэйтГолден Стэйт
МайамиМайами
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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