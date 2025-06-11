«Финикс» и деловой партнер Кевина Дюрэнта изучают варианты обмена
«Санз» и представитель Дюрэнта работают вместе над обменом форварда.
«Финикс» и деловой партнер Кевина Дюрэнта, генеральный директор Boardroom Рич Клейман, встречались несколько раз за последнюю неделю и рассматривают различные варианты обмена форварда.
Согласно источникам, в число команд, которые выразили интерес к Дюрэнту, входят «Хьюстон», «Сан-Антонио», «Майами», «Миннесота» и «Нью-Йорк». Отмечается, что за последние 7-10 дней запросы о Дюрэнте сделали несколько неожиданных претендентов.
Представители «Санз» и Клейман продолжат встречаться для обсуждения обмена. Ожидается, что переговоры станут более интенсивными перед драфтом НБА, который состоится в конце этого месяца.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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