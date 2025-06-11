«Финикс» и деловой партнер Кевина Дюрэнта изучают варианты обмена

«Санз» и представитель Дюрэнта работают вместе над обменом форварда.

«Финикс » и деловой партнер Кевина Дюрэнта , генеральный директор Boardroom Рич Клейман, встречались несколько раз за последнюю неделю и рассматривают различные варианты обмена форварда.

Согласно источникам, в число команд, которые выразили интерес к Дюрэнту, входят «Хьюстон », «Сан-Антонио », «Майами », «Миннесота» и «Нью-Йорк». Отмечается, что за последние 7-10 дней запросы о Дюрэнте сделали несколько неожиданных претендентов.

Представители «Санз» и Клейман продолжат встречаться для обсуждения обмена. Ожидается, что переговоры станут более интенсивными перед драфтом НБА, который состоится в конце этого месяца.