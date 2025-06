Ожидается, что в ближайшие недели «Санз» обменяют Кевина Дюрэнта, но не в «Никс».

По словам Стефана Бонди из The New York Post и Стива Поппера из The Newsday, «Никс » не ведут переговоры с «Санз» по поводу обмена звездного форварда.

«Финикс» и деловой партнер Кевина Дюрэнта , генеральный директор Boardroom Рич Клейман, встречались несколько раз за последнюю неделю, чтобы обсудить различные варианты обмена форварда.

Согласно сообщению Hoops Wire, предпочтительным вариантом для Дюранта является «Сан-Антонио». Однако ожидается, что «Санз» отдадут приоритет предложению, которое принесет им максимальную прибыль, независимо от предпочтений Дюрэнта.