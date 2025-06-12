«Нью-Йорк» не заинтересован в приобретении Кевина Дюрэнта
Ожидается, что в ближайшие недели «Санз» обменяют Кевина Дюрэнта, но не в «Никс».
По словам Стефана Бонди из The New York Post и Стива Поппера из The Newsday, «Никс» не ведут переговоры с «Санз» по поводу обмена звездного форварда.
«Финикс» и деловой партнер Кевина Дюрэнта, генеральный директор Boardroom Рич Клейман, встречались несколько раз за последнюю неделю, чтобы обсудить различные варианты обмена форварда.
Согласно сообщению Hoops Wire, предпочтительным вариантом для Дюранта является «Сан-Антонио». Однако ожидается, что «Санз» отдадут приоритет предложению, которое принесет им максимальную прибыль, независимо от предпочтений Дюрэнта.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The New York Post
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