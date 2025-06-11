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«Абсолютно нет». Эксперт Крис Руссо не считает Шэя Гилджес-Александера и Кевина Дюрэнта суперзвездами

Крис Руссо заявил, что Гилджес-Александер и Дюрэнт не являются суперзвездами.

Крис Руссо: «Яннис Адетокумбо – суперзвезда. Никола Йокич – суперзвезда. Лука Дончич – суперзвезда».

Джей Уильямс: «Шэй Гилджес-Александер

Крис Руссо: «Нет. Абсолютно нет. Не суперзвезда. Пока нет. Сначала он должен выиграть чемпионат».

Молли Керим: «Кевин Дюрант?»

Крис Руссо: «Нет. Абсолютно нет».

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Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
ФиниксФиникс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт CyrusTheVirus в соцсети X
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