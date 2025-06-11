«Абсолютно нет». Эксперт Крис Руссо не считает Шэя Гилджес-Александера и Кевина Дюрэнта суперзвездами
Крис Руссо заявил, что Гилджес-Александер и Дюрэнт не являются суперзвездами.
Крис Руссо: «Яннис Адетокумбо – суперзвезда. Никола Йокич – суперзвезда. Лука Дончич – суперзвезда».
Джей Уильямс: «Шэй Гилджес-Александер?»
Крис Руссо: «Нет. Абсолютно нет. Не суперзвезда. Пока нет. Сначала он должен выиграть чемпионат».
Молли Керим: «Кевин Дюрант?»
Крис Руссо: «Нет. Абсолютно нет».
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт CyrusTheVirus в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости