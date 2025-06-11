Леброн Джеймс: «Плей-офф в «пузыре» был чистейшей формой баскетбола»

Леброн Джеймс позитивно отнесся к опыту игры в «пузыре».

Форвард «Лейкерс» взял свой последний титул во времена коронавируса в 2020 году.

«Согласен, когда говорят, что это была чистейшая форма баскетбола. Только игра.

Мы можем делать в жизни все, что угодно. Заработали много денег. Можем попасть, куда угодно. Всего этого не было в «пузыре». Нельзя было махнуть рукой и заняться чем-то другим.

Все дело было исключительно в баскетболе. Мы, конечно, поговорили о социальной несправедливости, жестокости полиции, но в основном все были сконцентрированы на баскетболе.

Из всех моих титулов этот потребовал наибольшей концентрации и ее сохранения на всем протяжении. Потому что ты настолько привык к определенному образу жизни, что полное выпадание из него заставляло бороться с желанием послать все к черту», – поделился воспоминаниями Джеймс.