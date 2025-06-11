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Леброн Джеймс о плей-офф в «пузыре»: «Это некая психологическая война»

Леброн Джеймс назвал плей-офф 2020 года в «пузыре» «психологической войной».

«Каждое утро нужно проходить тестирование. Ты можешь столкнуться с соперником во дворе, когда ешь. Это некая психологическая война. Никуда не денешься.

Ты сражаешься с этим парнем на площадке. Он толкает тебя.  Он проклинает тебя. Это контактная игра. А потом, когда тебе наконец-то пора расслабиться, вернуться и выпить бокал вина, ты сталкиваешь с этим парнем в лифте. И тебе нужно подняться на 40 этажей, чтобы попасть в свою комнату.

Это своего рода психологическая война. Кто первым упадет, кто первым моргнет. Это было очень сложно, потому что тебе не хочется находиться рядом с соперником, когда ты не на площадке», – рассказал форвард «Лейкерс».

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Mind the Game
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