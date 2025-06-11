Леброн Джеймс о плей-офф в «пузыре»: «Это некая психологическая война»
Леброн Джеймс назвал плей-офф 2020 года в «пузыре» «психологической войной».
«Каждое утро нужно проходить тестирование. Ты можешь столкнуться с соперником во дворе, когда ешь. Это некая психологическая война. Никуда не денешься.
Ты сражаешься с этим парнем на площадке. Он толкает тебя. Он проклинает тебя. Это контактная игра. А потом, когда тебе наконец-то пора расслабиться, вернуться и выпить бокал вина, ты сталкиваешь с этим парнем в лифте. И тебе нужно подняться на 40 этажей, чтобы попасть в свою комнату.
Это своего рода психологическая война. Кто первым упадет, кто первым моргнет. Это было очень сложно, потому что тебе не хочется находиться рядом с соперником, когда ты не на площадке», – рассказал форвард «Лейкерс».
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Mind the Game
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости