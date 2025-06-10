Крис Бруссард: «Разве у Леброна такой же арсенал, как у Кевина Дюрэнта? Но Кей Ди не влияет на победы так, как Джеймс, и никогда не влиял»
Эксперт считает, что обширный набор приемов – это не самое главное.
«Я думаю, у Кобе был более разнообразный арсенал бросков, чем у Леброна. Он не лучше как игрок, но у него было больше вариантов атаки, чем у Леброна. Разве у Леброна такой же арсенал, как у Кевина Дюрэнта? Кей Ди считается игроком с отличным набором приемов, но он не влияет на победы так, как Джеймс, и никогда не влиял. Даже близко не подходил к этому. Все дело в победах и продуктивности, а Леброн Джеймс демонстрировал это на таком уровне, который почти никому больше не был доступен», – заявил Бруссард.
Ранее Леброн Джеймс в своем подкасте ответил на критику про нехватку мастерства фразой «я сижу здесь и у меня 50 миллиардов очков».
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: First Things First
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