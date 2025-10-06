Фото
Алисса Томас стала лидером женской НБА по передачам в плей-офф за всю историю

Алисса Томас стала рекордсменкой женской НБА по передачам в плей-офф.

5-я передача форварда «Финикса» во втором матче финала против «Лас-Вегаса» довела её общий показатель до 391-го, что позволило Алиссе Томас обойти Кортни Вандерслут и стать лидером женской НБА по передачам в плей-офф.

Примечательно, что Вандерслут достигла этого за 61 игру, а Томас – всего за 56.

Женская НБА. Финал. 60 очков Джеки Янг и Эйжи Уилсон на двоих помогли «Лас-Вегасу» победить «Финикс» во втором матче серии

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальная страница WNBA в соцсети X
Алисса Томас
женская НБА
Финикс жен
