Сэм Кэсселл о Джейсон Тейтуме: «Не знаю его планов на возвращение, но мне нравится то, что я вижу»
Джейсон Тейтум активно восстанавливается после разрыва ахилл.
«Все списывают его со счетов. Я не знаю его планов на возвращение в этом сезоне, но мне нравится то, что я вижу. Он не на костылях, не прыгает на одной ноге – он активен.
Джейсон быстро восстанавливается. Он не из тех, кто травмируется и просто сидит. Может пропустить день или два, но не любит пропускать игры», – сказал ассистент главного тренера «Бостона».
Кто лучший американский игрок в НБА?3115 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Yard Barker
