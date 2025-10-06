  • Спортс
  Сэм Кэсселл о Джейсон Тейтуме: «Не знаю его планов на возвращение, но мне нравится то, что я вижу»
0

Сэм Кэсселл о Джейсон Тейтуме: «Не знаю его планов на возвращение, но мне нравится то, что я вижу»

Джейсон Тейтум активно восстанавливается после разрыва ахилл.

«Все списывают его со счетов. Я не знаю его планов на возвращение в этом сезоне, но мне нравится то, что я вижу. Он не на костылях, не прыгает на одной ноге – он активен.

Джейсон быстро восстанавливается. Он не из тех, кто травмируется и просто сидит. Может пропустить день или два, но не любит пропускать игры», – сказал ассистент главного тренера «Бостона».

Кто лучший американский игрок в НБА?3115 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Yard Barker
logoДжейсон Тейтум
logoНБА
logoСэм Кэсселл
logoБостон
