Джеймс Джонсон о том, что его считают самым опасным игроком в НБА: «Это уважение»

Джеймс Джонсон отреагировал на то, что его назвали самым опасным игроком в НБА.

«Это уважение. Для меня это всегда большая честь.

Я не считаю, что для того, чтобы быть жестким или что-то в этом роде, нужен черный пояс. Если у тебя есть характер, ты можешь сразиться с кем угодно.

Кого из игроков я бы выбрал для собственной охраны? Юдониса Хаслема. Мы из одного теста», – сказал форвард «Индианы».

Ранее 63 процента опрошенных игроков НБА назвали Джонсона игроком, с которым они меньше всего хотели бы подраться.