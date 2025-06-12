Джеймс Джонсон о том, что его считают самым опасным игроком в НБА: «Это уважение»
Джеймс Джонсон отреагировал на то, что его назвали самым опасным игроком в НБА.
«Это уважение. Для меня это всегда большая честь.
Я не считаю, что для того, чтобы быть жестким или что-то в этом роде, нужен черный пояс. Если у тебя есть характер, ты можешь сразиться с кем угодно.
Кого из игроков я бы выбрал для собственной охраны? Юдониса Хаслема. Мы из одного теста», – сказал форвард «Индианы».
Ранее 63 процента опрошенных игроков НБА назвали Джонсона игроком, с которым они меньше всего хотели бы подраться.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт The Athletic в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости