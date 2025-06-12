Мэджик Джонсон: «Халибертон должен набирать 20-25 очков, чтобы «Пэйсерс» победили»

Мэджик Джонсон считает, что Тайриз Халибертон должен играть более результативно.

«У «Оклахомы» больше таланта, чем у «Индианы». Чтобы победить, им нужно играть быстро, Халибертону нужно набирать больше очков в этой серии.

Он должен набирать 20-25 очков в каждом матче, чтобы «Пэйсерс» победили, потому что они следуют его примеру. Поэтому он и Паскаль Сиакам должны набирать не менее 20 очков, чтобы «Пэйсерс» выиграли матч. Это раскроет остальных парней.

Когда они оба вышли агрессивными, Сиакам провел отличную первую четверть, а Халибертону – вторую, это раскрыло всех остальных. Они почувствовали себя достаточно комфортно, чтобы совершать броски и набирать очки, и помогли «Пэйсерс» победить», – сказал пятикратный чемпион НБА .