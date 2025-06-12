Рик Карлайл: «Беннедикт Матурин после операции отсчитывал дни до того момента, когда ему разрешат тренироваться»

Рик Карлайл рассказал историю о Беннедикте Матурине.

«Есть такие специальные заказные календари, которые начинаются с определенного дня, и которые отсчитывают дни. Когда Беннедикт получил травму в феврале или начале марта, а затем перенес операцию, в нашей тренировочной комнате появился такой календарь, и каждый день Беннедикт приходил и отрывал один листок.

Он отсчитывал дни до того момента, когда ему разрешат тренироваться, это произошло в августе. Затем в сентябре он начал тренироваться 5 на 5 и принял участие в тренировочном лагере. Он был нацелен на плей-офф. Он много работал и готовился к этому моменту. И сегодня он стал главным фактором», – рассказал главный тренер «Индианы».

Матурин установил личный рекорд плей-офф и повторил клубный рекорд плей-офф для игрока скамейки, набрав 27 очков в третьем матче финальной серии против «Оклахомы» (116:107, 2-1).