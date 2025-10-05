Журналист Ховард Бек: «Милуоки» – не претенденты на титул, даже с Яннисом»
Журналист The Ringer сомневается в чемпионских амбициях «Милуоки».
«Я не думаю, что «Бакс» настолько хороши. Да, это команда уровня плей-офф, но не претендент на титул.
Яннис все время повторяет: «Я хочу побеждать в чемпионате и быть там, где это возможно». Сейчас «Милуоки» в таком состоянии, что это не то место.
Если они начнут слабо и окажутся в кризисе к декабрю, разве не будет вся лига пытаться выяснить, можно ли заполучить Янниса?
Не думаю, что он потребует обмена посреди сезона, но любые трудности команды лишь напомнят: через два года он станет свободным агентом, а он уже не раз говорил, что хочет бороться за титулы, пока находится в расцвете сил», – заявил журналист The Ringer Ховард Бек.
Кто лучший американский игрок в НБА?3094 голоса
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал Ringer NBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости