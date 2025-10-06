Руди Гобер оттолкнул Николу Йокича, но затем пожал ему руку в знак примирения
Гобер не хотел начинать стычку с Йокичем.
В первой четверти предсезонного матча между «Миннесотой» и «Денвером» Никола Йокич, поворачиваясь, попал локтем по лицу Руди Гобера.
В ответ француз оттолкнул серба плечом в плечо, прозвучал свисток, после чего оба игрока направились друг к другу и примирились.
Игра закончилась победой «Миннесоты» – 126:116.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
