Руди Гобер оттолкнул Николу Йокича, но затем пожал ему руку в знак примирения

Гобер не хотел начинать стычку с Йокичем.

В первой четверти предсезонного матча между «Миннесотой» и «Денвером » Никола Йокич , поворачиваясь, попал локтем по лицу Руди Гобера .

В ответ француз оттолкнул серба плечом в плечо, прозвучал свисток, после чего оба игрока направились друг к другу и примирились.

Игра закончилась победой «Миннесоты» – 126:116.