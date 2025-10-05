НБА тестирует новую систему связи для судей в предсезонных матчах

Арбитры НБА получат гарнитуру, связывающую их с центром повторов.

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, в этой предсезонке НБА испытывает новую систему, которая обеспечивает связь судей не только друг с другом, но и с центром повторов лиги в Секокусе.

Это позволит мгновенно обсуждать спорные решения, ускорит процесс видеоповторов и повысит точность судейства во время матчей.

Теперь арбитры смогут консультироваться друг с другом, и с центром повторов не покидая площадку, что сократит задержки и минимизирует ошибки.

Эта система является частью усилий лиги по модернизации судейства.