НБА тестирует новую систему связи для судей в предсезонных матчах
Арбитры НБА получат гарнитуру, связывающую их с центром повторов.
Как сообщает инсайдер Марк Стейн, в этой предсезонке НБА испытывает новую систему, которая обеспечивает связь судей не только друг с другом, но и с центром повторов лиги в Секокусе.
Это позволит мгновенно обсуждать спорные решения, ускорит процесс видеоповторов и повысит точность судейства во время матчей.
Теперь арбитры смогут консультироваться друг с другом, и с центром повторов не покидая площадку, что сократит задержки и минимизирует ошибки.
Эта система является частью усилий лиги по модернизации судейства.
Кто лучший американский игрок в НБА?3094 голоса
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
