«Никс» изучают интерес к Пакому Дадье, могут оставить Гаррисона Мэтьюза вместо Лэндри Шэмета (Джейк Фишер)
«Нью-Йорк» должен выбрать двух ветеранов из тройки Брогдон, Шэмет, Мэтьюз.
По информации инсайдера Джейка Фишера, «Никс изучают возможность обмена Пакома Дадье с несколькими командами лиги.
С учетом того, что «Никс» планируют оставить двух ветеранов из тройки – Малкольм Брогдона, Лэндри Шэмет и Гаррисон Мэтьюз, команде потребуется совершить обмен, чтобы освободить дополнительное место в ростере.
Хотя ранее сообщалось, что клуб настроен сохранить Брогдона и Шэмета, Фишер отмечает, что Мэтьюз может заменить Шэмета в составе в роли специалиста по трехочковым – в прошлом сезоне он попадал 39% бросков из-за дуги и в среднем набирал 7,5 очка за игру, выступая за «Атланту».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: marcstein.substack.com
