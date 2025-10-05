«Никс» изучают интерес к Пакому Дадье, могут оставить Гаррисона Мэтьюза вместо Лэндри Шэмета (Джейк Фишер)

«Нью-Йорк» должен выбрать двух ветеранов из тройки Брогдон, Шэмет, Мэтьюз.

По информации инсайдера Джейка Фишера, «Никс изучают возможность обмена Пакома Дадье с несколькими командами лиги.

С учетом того, что «Никс» планируют оставить двух ветеранов из тройки – Малкольм Брогдона , Лэндри Шэмет и Гаррисон Мэтьюз , команде потребуется совершить обмен, чтобы освободить дополнительное место в ростере.

Хотя ранее сообщалось, что клуб настроен сохранить Брогдона и Шэмета, Фишер отмечает, что Мэтьюз может заменить Шэмета в составе в роли специалиста по трехочковым – в прошлом сезоне он попадал 39% бросков из-за дуги и в среднем набирал 7,5 очка за игру, выступая за «Атланту».