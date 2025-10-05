  • Спортс
  Джеймс Харден: «В прошлом сезоне с самого начала на мне была большая нагрузка. Надеюсь, в этом году все будет немного иначе»
Джеймс Харден надеется, что «Клипперс» удастся избежать проблем с усталостью.

«Нам нужно стартовать как можно лучше. Конференция у нас очень сильная. В прошлом году мы только искали себя, пытались понять, что у нас есть. Сейчас мы это знаем. Осталось просто собрать все воедино.

В прошлом сезоне с самого начала на мне была большая нагрузка. Надеюсь, в этом году все будет немного иначе», – сказал 36-летний защитник «Клипперс».

При этом Харден подчеркнул, что подход к подготовке у него остается прежним: «Я не готовлюсь к «меньшей нагрузке. Буду играть в каждом матче – по 36, 37, 38 минут, сколько нужно. Иногда это будет 20 минут, если все решим быстро. А иногда – 40».

Кто лучший американский игрок в НБА?3094 голоса
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста The Athletic Лоу Мюррэй в соцсети X
