Джеймс Харден: «В прошлом сезоне с самого начала на мне была большая нагрузка. Надеюсь, в этом году все будет немного иначе»

Джеймс Харден надеется, что «Клипперс» удастся избежать проблем с усталостью.

«Нам нужно стартовать как можно лучше. Конференция у нас очень сильная. В прошлом году мы только искали себя, пытались понять, что у нас есть. Сейчас мы это знаем. Осталось просто собрать все воедино.

В прошлом сезоне с самого начала на мне была большая нагрузка. Надеюсь, в этом году все будет немного иначе», – сказал 36-летний защитник «Клипперс ».

При этом Харден подчеркнул, что подход к подготовке у него остается прежним: «Я не готовлюсь к «меньшей нагрузке. Буду играть в каждом матче – по 36, 37, 38 минут, сколько нужно. Иногда это будет 20 минут, если все решим быстро. А иногда – 40».