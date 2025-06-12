«Олимпиакос» предложил Василие Мицичу 3-летний контракт на 9 млн евро

«Олимпиакос» сделал новое предложение Василие Мицичу.

Василие Мицич и «Фенербахче» близки к подписанию соглашения. Однако «Олимпиакос» предпринял еще одну попытку заполучить бывшего MVP Евролиги и сделал новое предложение.

По информации Basketball Sphere, новое предложение греческого клуба – три года и 9 миллионов евро.

У «Финикса» есть опция продления контракта с Мицичем на 8,1 млн долларов, но команда вряд ли ей воспользуется.