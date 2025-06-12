«Олимпиакос» предложил Василие Мицичу 3-летний контракт на 9 млн евро
«Олимпиакос» сделал новое предложение Василие Мицичу.
Василие Мицич и «Фенербахче» близки к подписанию соглашения. Однако «Олимпиакос» предпринял еще одну попытку заполучить бывшего MVP Евролиги и сделал новое предложение.
По информации Basketball Sphere, новое предложение греческого клуба – три года и 9 миллионов евро.
У «Финикса» есть опция продления контракта с Мицичем на 8,1 млн долларов, но команда вряд ли ей воспользуется.
Хьюстон
Сан-Антонио
Даллас
Голден Стэйт
Майами
Нью-Йорк
Миннесота
Финикс
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Basketball Sphere
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