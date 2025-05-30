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Василие Мицич: «НБА становится моложе и моложе. А мне не хватает осмысленного баскетбола»

Защитник «Финикса» рассказал о своей карьере в НБА.

«Когда я впервые играл в Евролиге с «Баварией», это было воплощением мечты. Мечты, которую я хотел осуществить.

Позже я достиг всего, о чем мечтал. Мне нравится играть в баскетбол там, где я могу бороться за чемпионства и победы. Я никогда не обещал побед или титулов. Но это желание, которое всегда со мной. Слава Богу, я доказал это и на паркете.

В НБА мне всегда не хватало одного – осмысленного баскетбола. Это было безумием. Но в то же время я получил ценные уроки. Чувствую, что пожалел бы, если бы не попробовал. Хотя бы с точки зрения опыта.

Каждый предоставленный шанс я, считаю, использовал по максимуму. Я всегда старался играть на пределе. Но в НБА очень многое зависит от возможностей. Лига становится все моложе и моложе – такова ее философия. Но я доволен этими двумя годами там», – рассказал Мицич.

Большая часть клубов НБА делает ставку на развитие молодежи, а не преследует какие-либо турнирные цели.

Ожидается, что Мицич вернется в Евролигу, несмотря на то, что у него остается один год по контракту с «Санс» (опция команды). Им интересуются мадридский «Реал» и греческий «Олимпиакос».

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Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: eurohoops
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