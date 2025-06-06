Василие Мицич близок к подписанию контракта с «Фенербахче» на 3 года и 12 миллионов долларов

Василие Мицич, скорее всего, вернется в Европу.

31-летний сербский разыгрывающий не комментирует слухи о переходах до разрешения ситуации с опцией «Финикса » на следующий год по его контракту.

По информации инсайдеров, защитник успешно завершает переговоры с турецким «Фенербахче » и заключит соглашение на 3 года и 12 миллионов.

В прошедшем регулярном чемпионате НБА баскетболист принял участие в 36 матчах за «Шарлотт» (7,5 очка, 2,4 подбора и 3,5 передачи в среднем за 21,2 минуты на площадке) и 5 играх за «Финикс» (4,2 минуты в среднем на паркете, 0 очков).

Предложение Мицичу с менее привлекательной суммой по контракту также выставил «Олимпиакос ».