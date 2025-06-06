Василие Мицич близок к подписанию контракта с «Фенербахче» на 3 года и 12 миллионов долларов
Василие Мицич, скорее всего, вернется в Европу.
31-летний сербский разыгрывающий не комментирует слухи о переходах до разрешения ситуации с опцией «Финикса» на следующий год по его контракту.
По информации инсайдеров, защитник успешно завершает переговоры с турецким «Фенербахче» и заключит соглашение на 3 года и 12 миллионов.
В прошедшем регулярном чемпионате НБА баскетболист принял участие в 36 матчах за «Шарлотт» (7,5 очка, 2,4 подбора и 3,5 передачи в среднем за 21,2 минуты на площадке) и 5 играх за «Финикс» (4,2 минуты в среднем на паркете, 0 очков).
Предложение Мицичу с менее привлекательной суммой по контракту также выставил «Олимпиакос».
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
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