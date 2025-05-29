Василие Мицич отказался от предложения «Хапоэля Тель-Авив»
Василие Мицич прервал переговоры с израильским клубом.
По сообщению инсайдера Маттео Андреани, 31-летний сербский разыгрывающий отказался от предложения «Хапоэля» из Тель-Авива, владелец которого начал кампанию по привлечению двукратного чемпиона Евролиги еще зимой.
Мицич по-прежнему связан контрактом и опцией клуба с «Финиксом». Защитник посетил «Финал четырех» Евролиги в Абу-Даби, во время которого, по информации источников, пообщался с «Олимпиакосом».
Сообщалось также об интересе к нему «Реала», однако никаких предложений от клуба к представителям игрока не поступало.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
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