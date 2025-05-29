Василие Мицич отказался от предложения «Хапоэля Тель-Авив»

Василие Мицич прервал переговоры с израильским клубом.

По сообщению инсайдера Маттео Андреани, 31-летний сербский разыгрывающий отказался от предложения «Хапоэля» из Тель-Авива, владелец которого начал кампанию по привлечению двукратного чемпиона Евролиги еще зимой.

Мицич по-прежнему связан контрактом и опцией клуба с «Финиксом». Защитник посетил «Финал четырех» Евролиги в Абу-Даби, во время которого, по информации источников, пообщался с «Олимпиакосом».

Сообщалось также об интересе к нему «Реала», однако никаких предложений от клуба к представителям игрока не поступало.