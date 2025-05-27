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«Реал» заинтересован в приобретении Василие Мицича

Василие Мицич может вернуться из НБА в Европу этим летом.

Мадридский «Реал» включился в борьбу за 31-летнего сербского защитника, который в последний раз играл в Европе за «Анадолу Эфес» и выиграл с клубом два подряд титула чемпиона Евролиги.

Мицич является игроком «Финикса». На следующий сезон в контракте защитника прописана опция команды с зарплатой 8,1 миллиона долларов.

В прошедшей регулярке НБА баскетболист принял участие в 36 матчах за «Шарлотт» (7,5 очка, 2,4 подбора и 3,5 передачи в среднем за 21,2 минуты на площадке) и 5 играх за «Финикс» (4,2 минуты в среднем на паркете, 0 очков).

Сообщалось, что в услугах 31-летнего игрока также заинтересован греческий «Олимпиакос».

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Источник: Eurohoops
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