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Кевин Дюрэнт в это межсезонье продлит контракт на 2 года и 120 млн долларов (Эван Сайдери)

Ожидается, что у новой команды Дюрэнта будет подписан с ним 3-летний контракт.

«Куда бы ни обменяли Кевина Дюрэнта, есть все основания полагать, что он подпишет продление на два года и 120 миллионов долларов в это межсезонье.

У новой команды Дюрэнта будет подписан с ним трехлетний контракт на 174,7 миллиона долларов: 54,7 млн за сезон-2025/26, 57,3 млн за сезон-2026/27, 62,7 млн за сезон-2027/28», – пишет журналист Эван Сайдери.

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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Эвана Сайдери в соцсети X
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