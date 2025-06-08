Алексей Саврасенко: «В последний момент было принято решение, что я останусь в сборной и поеду на чемпионат Европы»

Чемпион Европы вспомнил, как едва не был исключен из сборной России.

«Помню приход Дэвида Блата в сборную России: он был тоже шокирован тем, что у нас в команде происходило. Но как-то он быстро все понял, да, быстро расставил приоритеты. Не знаю, с ним команда по-другому заиграла, согласись…

- Всегда говорю о том, что именно Дэвид научил нас быть командой. Во-первых, он как иностранец прочувствовал менталитет русских. Он всегда знал, что нам надо дать выходной. Помнишь эту коронную фразу? «Так, а вам выходной, но всем вернуться в отель там до 3:00 ночи. Быков, запрещаю тебе танцевать на столе». И мы все смеялись. И при этом он всегда знал, что после выходного мы придем и дадим 100%.

– Вот если сравнивать Ивковича, Этторе Мессину, других. Существовала какая-то дистанция: игрок и тренер, здесь этой дистанции не было. Здесь ты с Блатом общался как со своим одноклубником. Ты в любой момент мог подойти, пошутить, совет спросить. Вот не было вот этой дистанции, очень легко с ним общалось на любые темы.

– Раз мы пришли к теме Дэвида и сборной, давай обсудим 2007 год. Мне хотелось узнать твои ощущения до чемпионата Европы. Немногие же знают всю эту историю: не все тебя устраивало, и там такая была шаткая ситуация, ты мог и не поехать на чемпионат Европы. Расскажи именно о своих внутренних ощущениях.

– Ты правильно говоришь, всегда ты приглашение в сборную ждал, чтобы приехать, увидеть ребят, пообщаться. И я уже на тот момент, в 2007 году, был таким достаточно неплохим игроком и играл основную роль в сборной России. И когда были квалификационные матчи в Перми, я играл основную роль по 30 минут на площадке. Когда мы начали готовиться к чемпионату Европы, пошли вот эти вот турниры в Прибалтике, еще где-то, я не мог понять: я выхожу в старте, 5 минут играю, потом до конца матча садился на банку, опять выхожу, 5 минут играю, опять…

И вот это эмоции, да, это эмоции. Но я хочу сказать, что это хорошо, потому что хуже было бы, если бы у тебя не было никаких эмоций. Хуже было, когда ты сидишь на банке и тебя все устраивает. Так не должно быть. И вот тогда я немножко закипел. И вышел с большим таким интервью в «Спорт-Экспрессе». Ну и сказал, что типа я сборной не нужен и все такое. И тогда стоял вопрос, чтобы меня исключить из команды.

- Ты был готов к тому, что тебя могут реально исключить?

– Да, я уже был готов. Я, в принципе, уже собрал вещи, чтобы в ЦСКА продолжить подготовку к новому сезону. Но в последний момент, как мне сказал Сергей Николаевич Тараканов, было принято решение, что я останусь в сборную и поеду на чемпионат Европы.

И я для себя решил, что я в каждом матче, в котором буду выходить, буду доказывать в первую очередь самому себе и уже потом тренеру, что готов играть больше. И для меня каждый матч был как последний матч с мыслью о том, что меня могут выгнать и сказать «до свидания».

- Ты же действительно стал ключевым игроком. Если брать весь турнир, то неизвестно, как бы он сложился без тебя…

– Баскетбол – это командный вид спорта. Где бы я ни играл, я всегда играл на партнеров. В этой ситуации я не мог подвести партнеров. Коль я приехал, прыгнул в последний вагон, я должен был выложиться по полной программе», – рассказал Саврасенко .